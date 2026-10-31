बलिया की तीन विधानसभा क्षेत्रों में लगेगा रोजगार मेला, 25 से अधिक कंपनियां करेंगी भर्ती

जागरण संवाददाता, बलिया। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत तीन विधानसभा क्षेत्रों में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। बेल्थरारोड, बैरिया और बांसडीह विधानसभा क्षेत्रों में क्रमशः दो, चार और छह नवंबर को रोजगार मेले आयोजित होंगे।

इनमें देशभर की 25 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां प्रतिभाग करेंगी और विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों का निश्शुल्क चयन करेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र का रोजगार मेला दो नवंबर को देवेंद्र पीजी कॉलेज, बेल्थरारोड में आयोजित होगा।

वहीं, बैरिया विधानसभा क्षेत्र का मेला चार नवंबर को श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदिष्टपुरी (रानीगंज) में तथा बांसडीह विधानसभा क्षेत्र का मेला छह नवंबर को स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांसडीह में लगेगा। तीनों स्थानों पर मेले की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी।