पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत, अब मोबाइल एप से घर बैठे बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट; देखें प्रोसेस

जागरण संवाददाता, अमरोहा। पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। घर बैठे ही वह अपने मोबाइल के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे। इसके लिए उनको मोबाइल में एप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा पांच नवंबर को बैंक व डाकघरों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

जनपद में करीब 6000 पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर पेंशन पा रहे हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक राव गौतम ने बताया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान आगामी एक नवंबर से शुरू किया जा रहा है। यह 30 नवंबर तक चलेगा।

इसका उद्देश्य पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान कराना तथा पेंशन संबंधी कार्यों को सरल एवं सुगम बनाना है। अभियान के तहत पेंशनरों को फेस सत्यापन के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए जागरूक किया जाएगा।

इसके लिए उमंग एप, जीवन प्रमाण एप एवं आधार फेस आरडी एप का उपयोग किया जाएगा। इनके जरिए पेंशनर घर बैठे भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आगामी पांच नवंबर को जनपद के समस्त प्रमुख बैंक शाखाओं, डाकघरों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिनमें पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने में आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।