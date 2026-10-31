बलिया जिला अस्पताल में ही होगी हार्ट अटैक की सटीक पहचान, शुरू हुई ट्रॉप-आई जांच

जागरण संवाददाता, बलिया। ठंड का मौसम शुरू होते ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। जिला अस्पताल में अब हार्ट अटैक की पहचान के लिए ट्रॉप-आई (ट्रोपोनिन-आइ) जांच की सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे मरीजों को हृदय संबंधी जांच के लिए मेडिकल कॉलेज का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

अब तक यह जांच मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेजों या वाराणसी, मऊ में उपलब्ध है। जिला अस्पताल में इसकी सुविधा शुरू होने से गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। ऐसे होगी जांच

ट्रोप-आइ जांच के माध्यम से खून में ट्रोपोनिन के स्तर का पता लगाया जाता है। यह हृदय की मांसपेशियों को होने वाली क्षति का महत्वपूर्ण संकेतक है। हार्ट अटैक की आशंका होने पर चिकित्सक इस जांच के आधार पर मरीज की स्थिति का आकलन करने में मदद ले सकते हैं। ट्रोपोनिन-आइ एक विशेष प्रोटीन है, जो हृदय की मांसपेशियों में रहता है।