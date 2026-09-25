तैनाती मिलते ही एक्शन मोड में आए बलिया के नए DM, अधिकारियों को दी हिदायत- कतई बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही

जागरण संवाददाता, बलिया। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को नवागत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि जिले में स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रशासन की प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना और जिले को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

डीएम ने कहा कि जिले को झोपड़ी मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं। पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई व्यक्ति आवास के अभाव में झोपड़ी में रहने को मजबूर न हो। योजनाओं की जानकारी कामन सर्विस सेंटर और ग्रामीण क्षेत्रों में पंपलेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।