बलिया में डीएम मंगला प्रसाद सिंह को भावुक विदाई, ज्ञानेंद्र सिंह ने संभाली प्रशासनिक कमान
बलिया कलेक्ट्रेट सभागार में निवर्तमान डीएम मंगला प्रसाद सिंह को भावभीनी विदाई दी गई, जहाँ अधिकारियों ने उनके कार्यकाल और कार्यशैली की सराहना की।
HighLights
निवर्तमान डीएम मंगला प्रसाद सिंह को भावभीनी विदाई दी गई।
अधिकारियों ने उनके कार्यकाल और कार्यशैली की सराहना की।
नवागत डीएम ज्ञानेंद्र सिंह का स्वागत, विकास कार्यों का संकल्प।
जागरण संवाददाता, बलिया। कलेक्ट्रेट सभागार बुधवार को सामान्य दिनों से अलग नजर आया। एक ओर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के विदाई समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों में आत्मीयता का भाव था तो दूसरी ओर नवागत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने की तैयारी भी साफ दिखाई दी। समारोह में अधिकारियों ने मंगला प्रसाद सिंह को पुष्पगुच्छ भेंटकर भावभीनी विदाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
अधिकारियों ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए उनकी कार्यशैली, प्रशासनिक समन्वय और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सहज व्यवहार की सराहना की। कहा कि उनके साथ काम करने का अनुभव अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण रहा। कार्यों के निस्तारण में आपसी समन्वय और मार्गदर्शन से प्रशासनिक व्यवस्था को गति मिली।
ज्ञानेंद्र सिंह का भी स्वागत
नवागत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह का भी अधिकारियों ने स्वागत किया। उन्होंने भरोसा जताया कि नए जिलाधिकारी के नेतृत्व में विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने में सभी विभाग मिलकर काम करेंगे।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने भी पुष्पगुच्छ भेंटकर अभिनंदन किया। विदाई के दौरान सभागार में भावुक माहौल रहा। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मंगला प्रसाद सिंह को आत्मीयता के साथ उन्हें विदा किया।
विदाई समारोह में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद गांधी ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। सीडीओ आलोक कुमार, एडीएम अनिल कुमार, सीआरओ गुलशन, जिला प्रोबेशन अधिकारी अमरेंद्र कुमार सहित सभी एसडीएम अनिल कुमार और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।