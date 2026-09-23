बलिया में डीएम मंगला प्रसाद सिंह को भावुक विदाई, ज्ञानेंद्र सिंह ने संभाली प्रशासनिक कमान

जागरण संवाददाता, बलिया। कलेक्ट्रेट सभागार बुधवार को सामान्य दिनों से अलग नजर आया। एक ओर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के विदाई समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों में आत्मीयता का भाव था तो दूसरी ओर नवागत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने की तैयारी भी साफ दिखाई दी। समारोह में अधिकारियों ने मंगला प्रसाद सिंह को पुष्पगुच्छ भेंटकर भावभीनी विदाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अधिकारियों ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए उनकी कार्यशैली, प्रशासनिक समन्वय और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सहज व्यवहार की सराहना की। कहा कि उनके साथ काम करने का अनुभव अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण रहा। कार्यों के निस्तारण में आपसी समन्वय और मार्गदर्शन से प्रशासनिक व्यवस्था को गति मिली।