रोशनी के पर्व पर सजीं मिट्टी के दीयों की दुकानें, बलिया में आधुनिकता के दौर में भी बरकरार है परंपरा

जागरण संवाददाता, बलिया। आधुनिकता के दौर में भले ही इलेक्ट्रानिक झालरों और रंग-बिरंगी लाइटों का चलन बढ़ गया है, लेकिन दीपावली पर मिट्टी के दीयों का महत्व आज भी बरकरार है। यही वजह है कि दीपावली से पहले नगर के बाजारों में मिट्टी के दीयों की दुकानें सजने लगी हैं। अब बदलते समय और ग्राहकों की पसंद को देखते हुए कुम्हार भी आकर्षक डिजाइन वाले दीये तैयार कर रहे हैं।

नगर के बाजारों में साधारण मिट्टी के दीये 40 से 60 रुपये सैकड़ा बिक रहे हैं, जबकि आकर्षक डिजाइन वाले दीयों की कीमत 400 से 500 रुपये सैकड़ा तक है। कुम्हार ग्राहकों की पसंद के अनुसार अलग-अलग आकार और डिजाइन के दीये तैयार कर रहे हैं। जयप्रकाशनगर के दलजीत टोला निवासी आचार्य पंडित गोरखनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि दीपावली में मिट्टी के दीये ही शुभ माने गए हैं। यही दीये भगवान को भी स्वीकार होते हैं। यह हमारी पुरानी परंपरा है।