जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में सोमवार तड़के पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान हत्या के प्रयास के मामले में वांछित सत्यपाल उर्फ अश्वनी कुमार पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं।

सत्यपाल गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के सिहोरी गांव का निवासी है। उस पर 28 अक्टूबर को चंदवाक गांव के बाहर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। घटना के बाद वह अपने साथियों सचिन और विवेक के साथ फरार हो गया था।

सोमवार सुबह दुबहर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस टीम उसे वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए धरनीपुर मोड़ के पास ले जा रही थी। इसी दौरान आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से सत्यपाल घायल हो गया।