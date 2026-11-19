जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेले के नंदीग्राम पशु बाजार में गोवंशीय पशुओं की तस्करी रोकने के लिए पुलिस निगरानी बढ़ा रही है। मेले में पशु तस्करी में पहले संलिप्त रहे लोगों के पहुंचने की सूचना के बाद संदिग्धों को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार की जा रही है।

नगर पालिका प्रशासन पशु व्यापारियों को पास जारी कर रहा है। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि पास का इस्तेमाल तस्करी के लिए न हो। जिले के अन्य क्षेत्रों में पशुओं से लदे पकड़े गए वाहनों के स्वामियों द्वारा प्रस्तुत पास का भी सत्यापन होगा। पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा ने कहा कि मेले की आड़ में गोवंशीय पशुओं की तस्करी नहीं होने दी जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई होगी।

मेले की सुरक्षा के लिए बम स्क्वाड और जिले की डाग स्क्वाड टीम तैनात होगी। करीब एक माह चलने वाले मेले में जोन से अतिरिक्त बल बुलाया जाएगा। 2500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की तैयारी है। लावारिस बैग, पैकेट और संदिग्ध वस्तुओं पर नजर रहेगी। मीना बाजार में वाच टावर और हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। चार पार्किंग स्थल, पुलिस थाना और चौकी स्थापित किए जाएंगे।