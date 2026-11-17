जागरण संवाददाता, बलिया। ददरी मेले के नंदीग्राम पशु मेले में आने वाले व्यापारियों से कथित वसूली का मामला सामने आया है। सुरेमनपुर निवासी पशु व्यापारी ओमकार ने आरोप लगाया कि मेले में आने वाले व्यापारियों को पूर्व में रुपये लेकर प्रमाणपत्र (पास) जारी किया गया था। इसमें गाड़ी का नंबर भी दर्ज है, इसके बावजूद पुलिस ने पास को फर्जी बताते हुए उनकी गाय लदी गाड़ी क्रासिंग के पास रोक ली।

पीड़ित का आरोप है कि गडवार थाने के पास पुलिसकर्मियों ने 3000 रुपये लेकर गाड़ी छोड़ी। इस घटना से पशु मेले में आने वाले व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि जब मेले के लिए निर्धारित शुल्क लेकर पास जारी किए गए हैं तो उन्हें रास्ते में अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।