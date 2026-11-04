बलिया में ददरी मेले के लिए 17 नवंबर को होगा भूमि पूजन, कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारियां भी तेज

जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेला एवं कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें मेले और स्नान पर्व को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कहा कि 17 नवंबर को ददरी मेले का भूमि पूजन होगा।

पशु मेला नौ से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जबकि मीना बाजार 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक लगेगा। वहीं, 23 एवं 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होगा। स्नान पर्व को देखते हुए महावीर घाट से पीडब्ल्यूडी स्टोर तक पार्किंग की व्यवस्था करने तथा वहां से शवदाह गृह तक कच्ची सड़क तैयार कराने के निर्देश दिए।

शवदाह गृह से स्नान घाट तक श्रद्धालुओं के आवागमन की समुचित व्यवस्था होगी। घाट पर पर्याप्त प्रकाश, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, बैरिकेडिंग, नाव, विद्युत व्यवस्था और पेयजल उपलब्ध कराने को कहा गया। बिहार सीमा पर लगेगी प्रचार होर्डिंग डीएम ने ददरी मेले के प्रचार-प्रसार के लिए बिहार सीमा पर होर्डिंग लगाने और शहर की एलईडी स्क्रीन पर प्रचार कराने के निर्देश दिए। मेला परिसर में साफ-सफाई, प्रकाश और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था के साथ चार स्थानों पर पार्किंग बनाने को कहा।

सुरक्षा के लिए थाना एवं पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए स्थान चिह्नित करने तथा किसानों से संबंधित 89 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शीघ्र पूरी कराने के निर्देश भी दिए। सीडीओ आलोक कुमार, एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, चेयरमैन संत कुमार गुप्ता उर्फ मिठाई लाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।