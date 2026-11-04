बलिया में सरयू कटान का कहर, नदी में बदला बैरिया का प्राथमिक विद्यालय

जागरण संवाददाता, बैरिया(बलिया)। सुरेमनपुर दियरांचल में सरयू नदी की कटान का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदी की तेज कटान से उपजाऊ जमीन लगातार धारा में समाती जा रही है। अब वशिष्ठ नगर के दो दर्जन से अधिक परिवारों के आशियानों पर भी खतरा मंडराने लगा है। कटान की जद में आए ग्रामीण अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन की तैयारी कर रहे हैं।

बुधवार को धूपनाथ के डेरा स्थित प्राथमिक विद्यालय का एक कमरा भी सरयू नदी में समा गया। इससे ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई है। वशिष्ठ नगर के दीनानाथ यादव, बच्चा यादव, शुभम, तेजन, हरिकिशुन और मंजू देवी सहित दो दर्जन से अधिक लोगों के मकान कटान के मुहाने पर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी जिस तेजी से जमीन निगल रही है, उससे कभी भी उनके घर नदी में समा सकते हैं।

दीनानाथ यादव और धूपनाथ यादव ने बताया कि झरकटहां से नवकागांव होते हुए चाई छपरा तक करीब 10 किलोमीटर के दायरे में कटान जारी है। इसकी चपेट में नवकागांव, मांझा, मानगढ़, धूपनाथ का डेरा, वशिष्ठ नगर, गोपालनगर, गोपालनगर टांडी और शिवाल मठिया की बस्तियां प्रभावित हो रही हैं। वहीं चाई छपरा से बकुल्हां तक किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि नदी में विलीन होती जा रही है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर समस्या के बावजूद शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वशिष्ठ नगर के ग्रामीणों ने सांसद और विधायक पर भी कटान की समस्या की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यदि सरकार उनकी पीड़ा नहीं सुन रही है तो जनप्रतिनिधियों को उनके साथ धरने पर बैठकर आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए।