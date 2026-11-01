बलिया: भाई को परदेस में दी आधी कमाई, अब अपने ही घर में हुए बेगाने

जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। असम में मेहनत-मजदूरी कर खरीदी गई दो बीघा जमीन में छोटे भाई को आधा हिस्सा देने वाले बड़े भाई को अब अपने ही घर में बेगाने होने का आरोप है। महथापार निवासी बीरबल वर्मा का आरोप है कि वह पिछले 19 महीने से परिवार सहित घर के बाहर रहने को मजबूर हैं।

थाने और तहसील के चक्कर लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिला तो गत 28 अक्टूबर को भाकपा (माले) ने उनके समर्थन में न्याय मार्च निकाला। बीरबल के अनुसार, करीब 40 वर्ष पूर्व असम में कमाई से खरीदी गई जमीन में उन्होंने भाई सकलदेव को आधा हिस्सा दिया था।