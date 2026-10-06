बलिया में बोलेरो और मैजिक की आमने-सामने टक्कर, हादसे में 6 लोग हुए घायल

जागरण संवाददाता, बेल्थरारोड (बलिया)। उभांव क्षेत्र के तिरनई खिजिरपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप के सामने बेल्थरा-नगरा मार्ग पर सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे बोलेरो और मैजिक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को एंबुलेंस व निजी साधनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर पहुंचाया।

हादसे में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 45 वर्षीय रघुनाथ प्रजापति, 42 वर्षीय सुनीता प्रजापति और 60 वर्षीय राम केवल प्रजापति, निवासी खरुवाडीह, हाटा, कुशीनगर और 35 वर्षीय शैलेंद्र निवासी रोहनिया पिपरा, थाना लार, देवरिया, 40 वर्षीय प्रमोद कुमार यादव निवासी तेतरी, थाना सलेमपुर, देवरिया तथा 40 वर्षीय भीम यादव निवासी निपानिया, थाना मनियर, बलिया शामिल हैं।