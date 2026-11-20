जागरण संवाददाता, बलिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिले में किसान मोर्चा के संगठन को मजबूत बनाने के लिए सातों विधानसभा क्षेत्रों के 31 मंडलों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिजीत तिवारी ‘बब्लू’ ने शुक्रवार को भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र की संस्तुति पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी की सहमति से नई टीम की घोषणा की।

घोषित सूची के अनुसार बेल्थरारोड विधानसभा में अनिल सिंह, सीयर में आशुतोष सिंह, नगरा में राजेश कुमार सिंह, भीमपुरा में विपिन मिश्रा और मालीपुर में सुनील तिवारी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। रसड़ा विधानसभा में इन लोगों को मिली जिम्मेदारी रसड़ा विधानसभा में ओम प्रकाश सिंह (रसड़ा नगर), अखिलेश सिंह (रसड़ा पूर्वी), विजय बहादुर सिंह (रसड़ा पश्चिमी), शैलेन्द्र कुमार चौबे (चिलकहर) और प्रकाश श्रीवास्तव (चोगड़ा) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में सिकंदरपुर विधानसभा में रामाशंकर वर्मा, नीरज पाण्डेय, राम दहिन यादव और सौरभ सिंह को क्रमशः सिकंदरपुर, नवानगर, पन्दह और खेजूरी मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है।

फेफना विधानसभा में संजय सिंह (सागरपाली), परमानन्द पाण्डेय (चितबड़ागांव), संतोष सिंह (सोहांव) और अजय सिंह (गड़वार) को जिम्मेदारी मिली है। बलिया नगर विधानसभा में अवधेश चौबे, अंजनी राय, नागेश्वर सिंह और कमलेश मिश्रा को क्रमशः बलिया नगर, हनुमानगंज, दुबहड़ और छाता मंडल का अध्यक्ष घोषित किया गया है। बांसडीह विधानसभा में गोपाल जी गुप्ता, राजेश सिंह, सत्येन्द्र पाठक ‘लड्डू’, अनुज सिंह और कृष्ण कुमार वर्मा ‘बन्टी’ को जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं बैरिया विधानसभा में राजमंगल ठाकुर, प्रशान्त उपाध्याय, धर्मेन्द्र पाण्डेय ‘टिंकू’ और अभिषेक तिवारी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। सूची जारी होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह है। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नई टीम किसानों के बीच संगठन की पकड़ मजबूत करने के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। पंकज चौधरी और देवेंद्र चौधरी सहमति से नई टीम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने जिले में किसान मोर्चा के संगठन को मजबूत बनाने के लिए सातों विधानसभा क्षेत्रों के 31 मंडलों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिजीत तिवारी ‘बब्लू’ ने शुक्रवार को भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र की संस्तुति पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी की सहमति से नई टीम की घोषणा की।

घोषित सूची के अनुसार बेल्थरारोड विधानसभा में अनिल सिंह, सीयर में आशुतोष सिंह, नगरा में राजेश कुमार सिंह, भीमपुरा में विपिन मिश्रा और मालीपुर में सुनील तिवारी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। रसड़ा विधानसभा में ओम प्रकाश सिंह (रसड़ा नगर), अखिलेश सिंह (रसड़ा पूर्वी), विजय बहादुर सिंह (रसड़ा पश्चिमी), शैलेन्द्र कुमार चौबे (चिलकहर) और प्रकाश श्रीवास्तव (चोगड़ा) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसी क्रम में सिकंदरपुर विधानसभा में रामाशंकर वर्मा, नीरज पाण्डेय, राम दहिन यादव और सौरभ सिंह को क्रमशः सिकंदरपुर, नवानगर, पन्दह और खेजूरी मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। फेफना विधानसभा में संजय सिंह (सागरपाली), परमानन्द पाण्डेय (चितबड़ागांव), संतोष सिंह (सोहांव) और अजय सिंह (गड़वार) को जिम्मेदारी मिली है।