बलिया में 100 केंद्रों पर होगी धान खरीद, एमएसपी बढ़ने से किसानों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में धान खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों की सुविधा के लिए जिले में 100 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर एक नवंबर से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू होगी। इस बार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाए जाने से किसानों को अपनी उपज का पिछले वर्ष की तुलना में अधिक दाम मिलेगा।

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का एमएसपी 72 रुपये बढ़ाकर 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। ए ग्रेड धान 2461 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। धान खरीद की तारीख नजदीक आने के साथ ही क्रय केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है।

69 हजार हेक्टेयर में हुई धान की खेती जिले में इस बार करीब 69 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती की गई है। फिलहाल फसल की कटाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन किसान धान बेचने की तैयारी में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि इस बार फसल को पर्याप्त पानी मिलने से उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है। यदि मौसम अनुकूल रहा तो पैदावार बेहतर हो सकती है। पिछले वर्ष धान खरीद के लिए 54 क्रय केंद्र खोले गए थे। 1.03 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इस बार भी लक्ष्य की इसी के अनुपात में रहने की उम्मीद है।