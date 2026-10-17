बलिया की आस्था सिंह ने UPSC में लहराया परचम, जियो-साइंटिस्ट बन जिले का नाम किया रोशन

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले के पिपरा कलां गांव निवासी आस्था सिंह का संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की चयन प्रक्रिया के तहत जियो-साइंटिस्ट (भू-वैज्ञानिक) पद पर चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार सहित क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। शुभचिंतकों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। आस्था सिंह शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं।

उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित रविशंकर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था। शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की चयन प्रक्रिया में सफलता प्राप्त की।