जागरण संवाददाता, बहराइच। वर्ष 1995 में हुई गोकरन सिंह समेत तीन हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की सजा राज्यपाल ने माफ कर दी। जिलाधिकारी की संस्तुति पर गुरुवार शाम को जिला कारागार से बंदी को रिहा कर दिया गया है। इससे परिवारजन में खुशी है।

हरदी इलाके में वर्ष 1995 में गोकरन सिंह समेत तीन लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। हत्या में गोकरन सिंह के पुत्र ने कई लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में सुनवाई के बाद सात सितंबर 2019 को पांच लोगाें को आजीवन कारावास की सजा मिली। पुलिस ने सभी को उसी दिन जेल भेज दिया था।

तभी से सभी लोग जेल में निरुद्ध थे। जेल अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि जेल में निरुद्ध कैदी हरदी के सिकंदरपुर निवासी बृजलाल मिश्र की सजा राज्यपाल ने माफ करते हुए पत्र जिलाधिकारी को दो दिन पूर्व भेजा था। जिलाधिकारी की संस्तुति पर उन्हें गुरुवार शाम को छोड़ दिया गया।

जेलर अजय कुमार झा ने बताया कि शाम 6:30 बजे रिहाई आदेश मिलते ही कारागार से रिहा कर दिया गया। इस दौरान बृजलाल आठ वर्ष तक जेल में रहे। जेल प्रशासन के मुताबिक बीमारी और जेल में अच्छे कार्य व्यवहार को देखते हुए राज्यपाल ने सजा माफ की है।