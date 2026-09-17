बहराइच के कतर्नियाघाट में वन विभाग का बड़ा ऑपरेशन, 12 घंटे में पिंजरे में कैद किए दो मादा तेंदुआ

संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। वन विभाग की ओर से अलग-अलग स्थानाें पर लगाए गए पिंजरे में दो तेंदुए कैद हो गए। वन कर्मियों द्वारा उसे रेंज कार्यालय लाया गया। पशु चिकित्सकों की टीम ने तेंदुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तेंदुओं को जंगल में छोड़ा जाएगा।



कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के कतर्निया रेंज के चहलवा गांव में तीन दिनों से तेंदुआ आ रहा था। उसने दो मवेशियों पर हमला कर मार डाला। डीएफओ अपूर्व दीक्षित के निर्देश पर वनकर्मियों ने शाम पांच बजे गांव के निकट पिंजरा लगाया था।

देर शाम पिंजरे में बंधे शिकार के चक्कर में तेंदुआ कैद हो गया। जानकारी के बाद पहुंचे वनकर्मी उसे रेंज कार्यालय ले आये। यहां पर पशु चिकित्सक दीपक ने स्वास्थ्य जांच की। उन्होने बताया की पिंजरे में कैद तेंदुआ मादा है और उसकी उम्र चार वर्ष है।