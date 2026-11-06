बहराइच में तालाब में एक साथ दिखे दो मगरमच्छ, ग्रामीणों में खौफ का माहौल 

संवाद सूत्र, मोतीपुर (बहराइच)। गोपिया गांव में स्थित तालाब में गुरुवार को ग्रामीणों ने दो मगरमच्छ देखे। पानी से बाहर निकलकर मगरमच्छ तट पर बैठे दिखे। इससे ग्रामीणों में हलचल मच गई। गांव के लोगों ने तालाब से मगरमच्छ को पकड़कर दूसरे नदी में छोड़ने की मांग की है। मोतीपुर के गोपिया में टेपरा निवासी लक्ष्मीराम राजपूत के घर के पास तालाब है।

इसमें कहीं से दो मगरमच्छ आ गए। यह मगरमच्छ दोपहर में तालाब से बाहर निकलकर खेत की ओर निकलते हैं। इसके बाद पुन: वापस आ जाते हैं। दोनों मगरमच्छ काफी देर तक तालाब के तट पर बैठे रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह तालाब गांव के बीचों-बीच है।जहां रोजाना बच्चे खेलने आते हैं।महिलाएं पानी और घरेलू काम के लिए आती-जाती हैं और मवेशी भी पानी पीने आते हैं। ऐसे में मगरमच्छों की मौजूदगी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।