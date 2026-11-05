शादी के बाद भी नहीं छोड़ा अधिकारी बनने का सपना, गोरखपुर की बेटी और गोपालगंज की बहू ने UPPCS में लहराया परचम

मनोज कुमार राय, (गोपालगंज)। प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। यदि मन में संकल्प हो और लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाए तो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकतीं।

इसका उदाहरण कुचायकोट प्रखंड के जलालपुर निवासी प्रतिमा सिंह हैं। अपनी प्रतिभा, दृढ़ इच्छाशक्ति और कड़े परिश्रम के बल पर उन्होंने सफलता की ऐसी कहानी लिखी है, जो क्षेत्र की युवतियों के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है।

सामान्य परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) की परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की।

वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला मुख्यालय में अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) के पद पर कार्यरत हैं। सरकारी दायित्वों के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही हैं।

जब भी उन्हें समय मिलता है, वह जलालपुर पहुंचकर पंचायत के युवक-युवतियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित करती हैं।

गोरखपुर से शुरू हुआ शिक्षा का सफर

प्रतिमा सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी गोरखपुर में ही हुई। पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि रखने वाली प्रतिमा ने भूगोल विषय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की।