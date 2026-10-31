'रोजगार संगम पोर्टल पर कराएं पंजीकरण, देश-विदेश में मिलेंगे अवसर', बहराइच में बोले अधिकारी

जागरण संवाददाता, बहराइच। शकुंतला मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उन्नैसा में करियर काउंसिलिंग सत्र का आयोजन हुआ। जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने उपस्थित छात्राओं को बताया कि सेवायोजन विभाग के रोजगार संगम व सेवायोजन पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करायें, ताकि आप को देश के साथ-साथ विदेशों में भी उपलब्ध अवसरों का लाभ मिल सके।

उन्होने कहा कि कैरियर काउंसिलिंग छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार सही स्ट्रीम, कोर्स या विशेषज्ञ मंचों के जरिए सही करियर क्षेत्र चुनने में मदद करती है। विषय विशेषज्ञ अभिषेक सिंह गौतम द्वारा मौजूद छात्र-छात्राओं को तकनीकी क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।