बहराइच में केंद्रों को भेजा गया तीन हजार क्विंटल बीज, 50% अनुदान पर ले सकेंगे किसान

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में गेहूं की बोआई का समय नजदीक आते ही कृषि विभाग ने किसानों को बीज उपलब्ध कराने की तैयारी तेज कर दी है। किसानों को खेती-किसानी में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए शासन की ओर से तीन हजार क्विंटल गेहूं का बीज जिले के राजकीय बीज भंडारों को भेज दिया गया है। शेष बीज की आपूर्ति भी एक सप्ताह के भीतर होने की उम्मीद है।

जिले में नवंबर माह के पहले सप्ताह से गेहूं की बोआई शुरू होने की संभावना है। इसे देखते हुए कृषि विभाग की ओर से जिले के 15 राजकीय बीज भंडारों के माध्यम से किसानों को गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जाएगा।

इन केंद्रों पर कुल 35 हजार क्विंटल गेहूं बीज की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल तीन हजार क्विंटल बीज केंद्रों पर पहुंच चुका है। बाकी बीज शासन से मिलने के बाद वितरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी।