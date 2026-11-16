बहराइच में मैलानी-नानपारा रेल रूट पर ट्रेनों का संचालन बहाल, ढाई महीने बाद यात्रियों को मिली राहत

संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। नानपारा-मैलानी प्रखंड पर सोमवार से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। इससे यात्रियों में खुशी है। पहले दिन लखीमपुर के मैलानी जंक्शन से चलकर ट्रेन विभिन्न स्टेशनों से होते हुए नानपारा पहुंची। यात्रियों ने कम खर्च में लंबी दूरी की यात्रा तय की।

नानपारा मैलानी मीटर गेज रेल प्रखंड पर भीरा खीरी-पलियाकला के बीच पुराने रेल कटान स्थल पर जल रिसाव के कारण ट्रेनों का संचालन निरस्त हो गया था। ढाई माह से यात्रियों को समस्याएं हो रही थीं, लेकिन लंबे इंतज़ार के बाद एक बार फिर ट्रेनों का संचालन पहले की तरह शुरू हो गया है। सुबह मैलानी से नानपारा के लिए दो ट्रेनें चलाई गईं, जबकि नानपारा से मैलानी के लिए पहले दिन कोई ट्रेन न होने की वजह से मैलानी के लिए ट्रेन नहीं चलाई गई।

मैलानी से नानपारा के लिए पहली ट्रेन नंबर 52264 दोपहर को बिछिया रेलवे स्टेशन पर अपने निर्धारित समय 11:45 से 10 मिनट विलंब से 11: 55 बजे पहुंची, जो पांच मिनट स्टापेज के बाद 12 बजे अगले स्टेशन निशानगाड़ा के लिए रवाना हुई। पहले दिन दो दर्जन के करीब यात्री बिछिया स्टेशन से मिहींपुरवा, रायबोझा और नानपारा के लिए रवाना हुए। दूसरी ट्रेन नंबर 52262 मैलानी से नानपारा के लिए दोपहर तीन बजे बिछिया रेलवे स्टेशन से होकर रवाना हुई।