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शिकारी खुद यहां जाल में फंस गया! बकरी के लालच में पिंजरे में फंसा तेंदुआ

By Raju Jaiswal Edited By: Shivam Yadav
Published: Tue, 15 Sep 2026 06:06 PM (IST)

बहराइच में मवेशियों का शिकार करने वाला एक वयस्क तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। स्वास्थ्य जांच में पूरी तरह ...और पढ़ें

मोतीपुर के गोपिया में पिंजरे में कैद तेंदुआ। वन विभाग

मोतीपुर के गोपिया में पिंजरे में कैद तेंदुआ। वन विभाग

HighLights

  1. बहराइच में मवेशियों का शिकार करने वाला तेंदुआ पिंजरे में फंसा।

  2. वयस्क नर तेंदुआ स्वास्थ्य जांच में पूरी तरह स्वस्थ पाया गया।

  3. उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा।

जागरण संवाददाता, बहराइच। मवेशियों को निवाला बना रहा तेंदुआ शिकार के लालच में सोमवार सुबह पिंजरे में कैद हो गया। वनकर्मी तेंदुआ को लेकर रेंज कार्यालय पहुंचे। यहां पर पशु चिकित्सकों की टीम ने स्वास्थ्य जांच किया। तेंदुआ पूरी तरह से स्वस्थ्य मिला। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तेंदुआ को जंगल में छोड़ा जाएगा।

कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज के ग्राम पंचायत गोपिया के राम सहायपुरवा में तेंदुआ मवेशियों को निवाला बना रहा था। इसको देखते हुए डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने गांव में नौ सितंबर को पिंजरा लगवाया था। पिंजरे में वन विभाग की ओर से बकरी बांधी गई थी।

सुबह तीन बजे तेंदुआ बकरी के शिकार के लालच में पिंजरे में कैद हो गया। इस पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे। सभी तेंदुए को लेकर रेंज कार्यालय पहुंचे। यहां पर पशु चिकित्सक दीपक की अगुवाई में उसके स्वास्थ्य की जांच की गई। नर तेंदुआ पूरी तरह वयस्क है। उसकी उम्र सात वर्ष है।

प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश में तेंदुए को उसके प्राकृतिकवास में छोड़ा जाएगा। मालूम हो कि इसी गांव में एक बालक पर हमले के बाद 30 अगस्त को पिंजरा लगाया गया था। 31 अगस्त को भी तेंदुआ पिंजरे में कैद हुई थी।

गोला दगे, नहीं लगा पिंजरा

ककरहा रेंज के नौबना के रंगीलालपुरवा निवासी नौ वर्षीय सूर्यदेव पर रविवार रात आठ बजे तेंदुए ने हमला कर दिया था। बालक पर हमले की सूचना पाकर वन दरोगा व वाचर मौके पर पहुंचे। वन कर्मियों ने गोला दगाया, लेकिन ग्रामीणों की मांग के बावजूद पिंजरा नहीं लगाया गया है।

हाल ही में पकड़े गए तेंदुए एक नजर में-

  • 14 सितंबर को ककरहा रेंज के गोपिया के राम सहापुरवा में तेंदुआ पिंजरे में कैद
  • 10 सितंबर को निशानगाड़ा रेंज के पचासा गांव में तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद
  • 31 अगस्त को सुजौली रेंज के बाजार टोला में तेंदुआ पिंजरे में कैद
  • 30 अगस्त को ककरहा रेंज के राम सहायपुरवा में पिंजरे में हुआ कैद
  • 25 अगस्त को मोतीपुर के गुलरिया जगतापुर में तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद
  • 13 अगस्त को हरदी के बाजपेईपुरवा में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ
  • 11 अगस्त को मोतीपुर रेंज के दौलतपुर गांव में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ
  • 05 जुलाई को सुजौली रेंज के त्रिलोकीगौढ़ी में लगे पिंजरे में फंसा तेंदुआ
  • 31 जुलाई को ककरहा रेंज के गांव में पिंजरे में भी कैद हुआ तेंदुआ
  • 20 जुलाई को ककरहा रेंज के अहिरनपुरवा में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ

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