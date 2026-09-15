शिकारी खुद यहां जाल में फंस गया! बकरी के लालच में पिंजरे में फंसा तेंदुआ

जागरण संवाददाता, बहराइच। मवेशियों को निवाला बना रहा तेंदुआ शिकार के लालच में सोमवार सुबह पिंजरे में कैद हो गया। वनकर्मी तेंदुआ को लेकर रेंज कार्यालय पहुंचे। यहां पर पशु चिकित्सकों की टीम ने स्वास्थ्य जांच किया। तेंदुआ पूरी तरह से स्वस्थ्य मिला। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तेंदुआ को जंगल में छोड़ा जाएगा।

कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज के ग्राम पंचायत गोपिया के राम सहायपुरवा में तेंदुआ मवेशियों को निवाला बना रहा था। इसको देखते हुए डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने गांव में नौ सितंबर को पिंजरा लगवाया था। पिंजरे में वन विभाग की ओर से बकरी बांधी गई थी।

सुबह तीन बजे तेंदुआ बकरी के शिकार के लालच में पिंजरे में कैद हो गया। इस पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे। सभी तेंदुए को लेकर रेंज कार्यालय पहुंचे। यहां पर पशु चिकित्सक दीपक की अगुवाई में उसके स्वास्थ्य की जांच की गई। नर तेंदुआ पूरी तरह वयस्क है। उसकी उम्र सात वर्ष है।

प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश में तेंदुए को उसके प्राकृतिकवास में छोड़ा जाएगा। मालूम हो कि इसी गांव में एक बालक पर हमले के बाद 30 अगस्त को पिंजरा लगाया गया था। 31 अगस्त को भी तेंदुआ पिंजरे में कैद हुई थी।