जागरण संवाददाता, बहराइच। स्नान, ध्यान और दान के पर्व कार्तिक पूर्णिमा को लेकर मंगलवार को जिले में उत्सव का माहौल रहा। भोर होते ही नदियों के घाटों पर लगे मेले में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने नदियों में स्नान कर पूजा-अर्चना की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने दान-दक्षिणा देकर पुण्य भी कमाया।

श्रीमरीमाता मंदिर परिसर स्थित सरयू तट पर भोर होते ही श्रद्धालु पूजन-अर्चन के लिए पहुंचने लगे। घाट पर दीप प्रज्ज्वलित कर पूजा-अर्चना की। इसके बाद भगवान सूर्य की उपासना कर अर्घ्य दिया। मेले में बच्चों ने जलेबी खाते हुए आनंदित दिखे। महिलाओं ने मेले में जमकर खरीदारी की।

कैसरगंज: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंगलवार को कैसरगंज तहसील क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। कटका, भगड़वा और भंगहा घाट पर सुबह से ही स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही।

हुजूरपुर: इलाके के भंगहा घाट, जगतापुर घाट, महादेवा घाट ,भगडवा घाट, सिरौलाघाट,लक्ष्मनाघाट घाट सहित अन्य घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। दोपहर बाद प्रेमी दास कुट्टी में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेला हजारों लोगों ने खरीदारी की।