बहराइच के कैसरगंज में 3.14 करोड़ से बिछेगा सड़कों का जाल, नगर पंचायत ने तैयार किया मास्टर प्लान

संवाद सूत्र, कैसरगंज(बहराइच)। कैसरगंज नगर पंचायत में 27 सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण और आरसीसी पुलिया, नाला और नाली पर करीब 3.14 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत 35 अलग-अलग जगहों पर सीसी और इंटरलाकिंग सड़कें नाला पुलिया बनाई जाएंगी।

नगर पंचायत के 16 वार्डों में से 11 वार्डों में यह काम होगा, जिससे सड़क और जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी। नगर पंचायत ने इन विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। इन कार्यों से नगर के कई वार्डों के खराब रास्तों की हालत सुधरेगी। सड़कों के बनने से लोगों का आना-जाना आसान होगा।