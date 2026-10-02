बहराइच के होटल में युवक युवती का शव फंदे से लटका मिला, पुलिस जांच जारी

जागरण, संवाददाता, बहराइच। शहर के मेडिकल कालेज अस्पताल के पास स्थित होटल अवध कैलाश में गुरुवार देर शाम एक युवक व युवती का शव कमरे में फंदे से लटका पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। मृतका की पहचान गौतमबुद्ध् नगर जिला व मृतक की पहचान श्रावस्ती के मल्हीपुर निवासी के रूप में की गई है। फारेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य का संकलन भी किया। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतकों के परिवारजन को दी है।

मेडिकल कालेज अस्पताल के मुख्य गेट से चंद कदम पर स्थित होटल अवध कैलाश में 22 सितंबर को एक युवक और युवती ने ट्रासपोर्ट कारोबार के सिलसिले बहराइच आने की बात कहकर एक कमरा लिया था। कर्मियों को उन्होने कोर्ट मैरेज करने की बात कही थी। सुबह वह लोग काम के सिलसिले में जाने की बात कहकर चले जाते थे और देर शाम फिर होटल वापस आते थे।