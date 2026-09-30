बहराइच में रात के अंधेरे में सड़क पर चहलकदमी करते दिखे बाघिन के दो शावक, वीडियो वायरल

संवाद सूत्र, बहराइच। बाइक से घर जा रहे युवकों को बिछिया मार्ग पर मंगलवार रात को सड़क पर दो शावक चहलकदमी करते दिखे। शावकों को देख युवक ने बाइक रोक दी।

कुछ देर बाद चहलकदमी करने के बाद शावक जंगल में चले गए। शावकों के चहलकदमी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है।



सुजौली कैलाशपुरी बाजार निवासी जुनैद खान अपने साथी बलवंत यादव के साथ मंगलवार रात नौ बजे बाइक से मिहींपुरवा से घर जा रहे थे। गिरजापुरी-बिछिया मार्ग पर पहुंचने पर बाइक से 100 मीटर की दूरी पर बाघिन के दो शावक सड़क पर आ गए।