सुरक्षाबलों को चकमा दे स्कूटी से नेपाल ले गए 808 ग्राम स्मैक, नेपाल पुलिस ने तीन तस्कर किए गिरफ्तार

संवाद सूत्र, (बहराइच)। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर उस समय सवाल खड़े हो जब नेपाली पुलिस ने तीन भारतीय तस्करो को गिरफ्तार कर उनके पास से 800 ग्राम स्मैक बरामद किया। स्कूटी में छिपाकर स्मैक नेपाल ले जाई गई थी। पकड़े गये आरोपित नानपारा के रहने वाले हैं।

नेपाल सीमा से सटे रुपईडीहा में पुलिस, एसएसबी,आईबी समेत कई सुरक्षा एजेंसियों के लोग तैनात हैं। इसी तरह नेपाली थाना जमुनहा व सीमा पर तैनात मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के जवानों की भी तैनाती है। इसके बाद भी नानपारा के मिरियासी टोला निवासी रिजवान अहमद इदरीसी, माज अहमद व रफत खान रुपईडीहा के रास्ते 808 ग्राम स्मैक लेकर नेपाल पहुंच गये।