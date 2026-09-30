जल स्तर बढ़ने से इटौंजा में कई गांव बने टापू, रास्ता बंद होने पर नाव और मोटर बोट का सहारा ले रहे लोग

संवाद सूत्र, इटौंजा। इटौंजा बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार को जल स्तर तेजी से बढ़ गया। जिससे लासा, अकड़रिया खुर्द, गांव का भी रास्ता बंद हो गया । सुल्तानपुर, बहादुरपुर गांवों का रास्ता पहले से ही बंद हो गया था । अब लोग नाव, व मोटर वोट का ही सहारा ले रहे हैं।

लासा मार्ग काफी ऊंचा था उस पर भी जल भराव हो गया। बुधवार को सुल्तानपुर बहादुरपुर मार्ग पर दो मोटर वोट लगाए गए 11 नाव पहले से चल रही है। लासा अकड़रिया खुर्द जाने के लिए दो नाव लगाई गई हैं।