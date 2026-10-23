बरेली में पुलिस पूछताछ से आहत युवक ने की आत्महत्या, किशोरी लापता मामले में चल रही थी जांच

जागरण संवाददाता, बरेली। भुता में किशोरी के गायब होने के मामले में पुलिस पूछताछ से आहत होकर अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तीन दिन थाने में पूछताछ के बाद उसे स्वजन के सुपुर्द किया था।

सुरजीत सिंह पर दो महीने पूर्व पड़ोस के गांव के किशोरी भागने के आरोप में पुलिस ने सुरजीत को हिरासत में लेकर तीन दिन पूछताछ के बाद गुरुवार रात बजे परिजनों को सौंपा। उसने पुलिस से आहत होकर देर रात लगभग 11 बजे छत के कमरे में जाकर धोती से फंदा लगाकर झूल गया जिससे उसकी मौत हो गई।