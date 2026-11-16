बहराइच के उत्कर्ष श्रीवास्तव ने तैराकी के सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के होनहार पैरा तैराक उत्कर्ष श्रीवास्तव ने खेल में अपनी प्रतिभा और मेहनत दिखाते हुए लगातार सब-जूनियर व जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हुए सीनियर वर्ग में भी अपनी सफलता का परचम लहराया है। मध्य प्रदेश में आयोजित प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है।

मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 26वीं सीनियर नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में उत्कर्ष ने पुरुष एसएम-9 वर्ग की 200 मीटर इंडिविजुअल मेडल स्पर्धा में 03:27:24 के समय के साथ तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया। उपलब्धि के साथ उत्कर्ष के राष्ट्रीय स्तर पर जीते गए पदकों की कुल संख्या 13 हो गई है।