सेब की पैकिंग के नाम पर साथ ले गए बदमाश, श्रीनगर में किशोरों समेत 30 को बंधक बना बर्बरता कर करा रहे काम

जागरण संवाददाता, बहराइच। पयागपुर इलाके के रेवली गांव निवासी किशोरों समेत 30 लोगों को जम्मू के श्रीनगर के लासीपुरा खान बस्ती स्थित लोटस कोल्ड स्टोर में सेब पैकिंग का काम कराने के लिए हुजूरपुर के सिरौली निवासी तीन लोग ले गए थे।

आरोप है कि श्रीनगर पहुंचने के बाद सभी से जबरन दूसरा काम कराया जाने लगा। विरोध पर उनकी पिटाई की जाती है। किसी तरह बहराइच पहुंचे 14 वर्षीय किशोर ने आपबीती परिवारजन को बताई। सोमवार को स्वजन एसपी कार्यालय पहुंचे और अपनों के सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई।

पयागपुर के रेवली निवासी रीता, राजरानी, मुन्नी देवी, नारायण, बिहारी लाल, ओंकार व ओमप्रकाश जायसवाल समेत अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि हुजूरपुर के सिरौला निवासी मनोज यादव, दिलावर व अतीक युवाओं व किशोरों को गैर राज्यों में बेहतर पारिश्रमिक दिलाने का झांसा देकर काम के लिए ले गए। मनोज की ससुराल भी रेवली में है, इसलिए लोगों ने भरोसे पर सभी को भेज दिया।

जबरन कराने लगे दूसरा काम जाने वालों में रेवली निवासी संदीप, नितिन, मोहित, बल्ली, विनोद कुमार, रवि कुमार, रामदीन, मोहित, रक्षाराम, छोटू, पकंज, निखिल, रामदीन समेत गांव के लगभग 30 से अधिक लोग शामिल हैं। सभी को सेब पैकिंग की बात कहकर ले जाया गया, लेकिन वहां जबरन दूसरा काम कराने लगे।