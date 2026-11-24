जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर में शादी-विवाह समारोहों के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के आवागमन में बदलाव किया है। यह नियम मंगलवार से लागू कर दिया गया है। प्रतिदिन सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा।

पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि 24 नवंबर से 11 दिसंबर तक शहर क्षेत्र में सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक भारी वाहनों की नो-एंट्री व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान 24, 25 और 30 नवंबर के अलावा दो, तीन, चार, नौ और 11 दिसंबर को शहर में बड़ी संख्या में शादी समारोह प्रस्तावित हैं।