जागरण संवाददाता, बहराइच। गंगापुर निवासी 17 वर्षीय किशोर की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। घटना से पहले किशोर ने एक वीडियो बनाया, जिसमें वह अपने मम्मी-पापा से बार-बार माफी मांगता नजर आ रहा है। साथ ही वीडियो में उसने उसके इस कदम के बाद मम्मी पापा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न किए जाने की बात भी कही है। प्रसारित वीडियो की दैनिक जागरण पुष्टि नहीं करता है।

मुर्तिहा कोतवाली इलाके के गंगापुर निवासी 17 वर्षीय चंदन मौर्य किसी बात को लेकर घर के एक व्यक्ति से आहत था। बताया जा रहा है कि रविवार को उसने जहरीले पदार्थ खा लिया। सीएचसी मोतीपुर में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी स वायरल हो रहा है।

वीडियो में वह अपने माता-पिता से बार-बार माफी मांगते हुए अपनी बात कह रहा है। साथ ही उसने किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने की अपील भी की है। परिवारजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को सीएचसी से घर ले गए।