संवाद सूत्र, शिवपुर (बहराइच)। खैरीघाट इलाके में सोमवार देर शाम तेज रफ्तार ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक से पोता संग जा रहे दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पोता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक बताई है।

केवलपुर भड़का गांव निवासी गया प्रसाद (58) अपनी पत्नी बितानी देवी (55) और पोते रोहित के साथ बाइक से रायपुर की तरफ जा रहे थे। भवानीपुर महजीदिया मोड़ के पास पहुंचने पर सामने से आ रही ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि गया प्रसाद और उनकी पत्नी बितानी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पोता रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया।