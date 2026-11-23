जागरण संवाददात, बहराइच। नरोत्तमपुर गांव में शाम को सियार पहुंच गया। उसने एक बालिका पर हमला कर दिया। बालिका बचाने दौड़े ग्रामीण, उसकी पत्नी व बेटी पर भी सियार ने हमला कर दिया। जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। नाराज ग्रामीणों ने सियार को पीटकर मार डाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खैरीघाट के नरोत्तमपुर निवासी 12 वर्षीय रिंकी शनिवार शाम को घर के सामने खड़ी थी। तभी झाड़ियों से सियार निकल आया। सियार ने बालिका पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर पड़ोसी 51 वर्षीय प्रमोद कुमार उसे बचाने दौड़े तो सियार ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद प्रमोद की पत्नी 45 वर्षीय मनोज कुमारी व उनकी बेटी 18 वर्षीय अमिता मौर्य घायल हो गई।

हमले से नाराज ग्रामीणों ने सियार को लाठियों से पीटकर मार डाला। इसके बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर पहुंचाया गया। यहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेडिकल कालेज के वन्यजीव वार्ड में घायलों का इलाज चल रहा है। चार लोगों पर हमले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। सभी ने बताया कि वन विभाग की ओर से मौके का मुआयना नहीं किया गया है।