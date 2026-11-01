बहराइच में सड़क हादसों में पीईटी अभ्यर्थी की मौत, पांच लोग हुए घायल

जागरण संवाददाता, बहराइच। अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में श्रावस्ती निवासी पीईटी अभ्यर्थी की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। श्रावस्ती जिले के सिरसिया के कोइलहवा निवासी 33 वर्षीय भूधर शुक्ल अपने चचेरे भाई 27 वर्षीय अजीत शुक्ल के साथ शुक्रवार को बाइक से पीईटी परीक्षा देने बाइक से लखीमपुर गए थे।

परीक्षा देने के बाद चाचा-भतीजे बाइक से वापस अपने घर आ रहे थे। लखीमपुर-बहराइच मार्ग पर मोतीपुर के परवानीगौढ़ी के पास तेज रफ्तार में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर पहुंचाया। यहां पर अजीत शुक्ल को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। मृतक के साथी ने घर पर सूचना दी। परिवारजन रोते-विलखते मौके पर पहुंचे।