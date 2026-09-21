शस्त्र चलाने वाले पुलिसकर्मी अब चलाएंगे ड्रोन, यूपी के हर थाने के आरक्षकों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

जागरण संवाददाता, बहराइच/महसी। शस्त्र चलाने में दक्ष पुलिसकर्मियों को अब ड्रोन संचालन का हुनर सिखाया जाएगा। प्रत्येक थाने से दो आरक्षियों को ड्रोन संचालन की बारीकियों के गुर बताकर दक्ष बनाया जाएगा। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और निजी ड्रोन आपरेटर की मदद लेने से निजात मिलेगी। तीज त्योहारों पर भीड़ की निगरानी के साथ कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने में मदद मिलेगी।

पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में एक महिला थाना समेत कुल 22 थाने हैं। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को उनके थाने के दो आरक्षियों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिलाए जाने के निर्देश दिए हैं। यह प्रशिक्षण पुलिस लाइन परिसर में आयोजित किया जाएगा।