जागरण संवाददाता, बहराइच। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वालों को अब सुकून भरा ठिकाना मिलेगा। नगर पालिका ने शहर के रैन बसेरों में घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। यहां सोने के लिए रजाई-गद्दे, पीने के पानी और पेठा की व्यवस्था की गई है। वहीं, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रैन बसेरों को सीसी कैमरों से लैस किया जा रहा है, ताकि जरूरतमंदों को सुरक्षित माहौल मिल सके।

नवंबर के आखिरी सप्ताह में सुबह-शाम ठंड बढ़ गई है। रात में तापमान कम होने से अब लोगों को अधिक ठंड का अहसास होने लगा है। रात में निकलने वाले लोग जैकेट पहनकर निकलने लगे है। सर्दी का सितम बढ़ने के साथ ही नगर पालिका ने जरूरतमंदों को राहत देने की तैयारी तेज कर दी है।

शहर में रोडवेज, मेडिकल कॉलेज परिसर व रेलवे स्टेशन परिसर में रैन बसेरा बनाया गया है। रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां लोगों को घर जैसा माहौल देने का प्रयास किया गया है। रात के समय ठंड से बचाव के लिए अलाव व हीटर की व्यवस्था की गई है।