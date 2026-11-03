बहराइच में नशे में धुत बेटे से हुआ विवाद, सुबह घर में मृत मिली मां

संवाद सूत्र, मिहींपुरवा (बहराइच)। एक युवक रविवार रात को मां से नशे में विवाद किया। इसके बाद वह चला गया। सोमवार सुबह उसकी मां का शव कमरे में मिला। शरीर पर कई जगह खून के धब्बे भी मिले। इससे गांव के लोग संदिग्ध मौत की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

मोतीपुर के राजापुर कला के कुर्मिन गुलरा निवासी 65 वर्षीय रानी देवी का पुत्र चौधरी प्रसाद रात नौ बजे घर पहुंचा।

ग्रामीणों के मुताबिक युवक काफी नशे में था। इसका मां ने विरोध किया तो नाराज युवक ने मां से विवाद करते हुए धक्का दे दिया। इसके बाद वह चला गया। पूरी रात मामला शांत रहा। सोमवार सुबह महिला की बहू उन्हें जगाने के लिए कमरे के अंदर गई तो वह मृत अवस्था में पड़ी मिली। इससे परिवारजन में हलचल मच गई। पुलिस को सूचना दी गई।