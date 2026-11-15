बहराइच में मिलने से मना करने पर सिरफिरे ने युवती को चाकू से गोदा, बचाने आई बहन और दादी को भी किया घायल

जागरण संवाददाता, बहराइच। दरगाह इलाके की रहने वाली युवती पर सिरफिरे ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर मरणासन्न कर दिया। बीच बचाव में आई बहन व दादी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। सभी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश में छापामारी कर रही है। घटना से इलाके में दहशत व्यापात है।

दरगाह इलाके का रहने वाला असलम इलाके की एक युवती को परेशान करता था। युवक ने 2020 में उसे अगवा कर दुष्कर्म का प्रयास भी किया था। मामले में पीड़िता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया था।

जेल से छूटने के बाद आरोपित केरल चला गया, लेकिन इस दौरान उसका मुकदमा ट्रायल पर चल रहा था, जिसमे आरोपित को सजा होने की संभावना है। सीओ नगर नारायण दत्त मिश्र ने बताया कि आरोपित शनिवार को केरल से वापस आया और युवती के घर के बाहर पहुंचकर उससे जबरन मिलने का दबाव बनाने लगा।

विरोध करने पर उसने चाकू से युवती पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। चीख पुकार सुनकर उसकी बहन व दादी अंदर से बाहर आकर उसे बचाने का प्रयास करने लगीं। इससे नाराज असलम ने उन दोनों पर भी चाकू से कई वार कर उन्हें भी मरणासन्न कर दिया। भीड़ के एकत्रित होते ही आरोपित मौके से भाग गया।