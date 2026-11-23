संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। नहर किनारे कुटिया बनाकर रहे बाबा पर तेंदुआ ने हमला कर मार डाला। उनका शव 100 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला। सुबह जानकारी मिलने पर पहुंचे वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। तेंदुए के हमले से इलाके में हलचल मच गई है। सुजौली के चफरिया ओरीपुरवा निवासी 42 वर्षीय जयराम बाबा आठ वर्ष से सरयू नहर के निकट कुटिया बनाकर रहते थे।

बाबा प्रतिदिन सुबह उठने के बाद परिवारजन से मिलने के लिए घर जाते थे। सोमवार सुबह वह घर नहीं पहुंचे तो पिता जमुना व मां केतकी देवी अपने पुत्र को देखने के लिए पहुंचे तो चारपाई टूटी मिली और बिस्तर भी बिखरा मिला।पुत्र के न मिलने पर माता-पिता उसकी तलाश करने लगे तो कुटिया से 100 मीटर की दूरी पर उनका क्षत-विक्षत शव मिला। इससे हलचल मच गई। परिवारजन रोने लगे।

इसकी जानकारी गांव के लोगों ने पुलिस के साथ वन विभाग को दी। थानाध्यक्ष राम गोविंद चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए काफी देर तक वनाधिकारी मौके पर नहीं पहुचे। इसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। काफी देर बाद वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव भी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने मृतक के आश्रित को त्वरित आर्थिक सहायता राशि देने की बात कही।

पत्नी की मौत के बाद बने बाबा

पिता ने बताया कि जमुना की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। एक साल बाद ही पत्नी की मौत हो गई। कोई बच्चा उन्हें नहीं था। पत्नी की मौत के बाद वह नहर किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और पूजा पाठक में ध्यान कर साधु बन गए। वहीं माता-पिता व भाई ओरीपुरवा में रहते हैं।