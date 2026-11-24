जागरण संवाददाता, बहराइच। सीमावर्ती गांव होलिया में कार्तिक पूर्णिमा के पास लगे मेले में मंगलवार शाम को गैस चूल्हे का पाइप निकल गया। इससे आग लग गई। इसकी चपेट में आने से चार नेपाली नागरिकों समेत आठ लोग झुलसकर घायल हो गए। नेपाली नागरिक अपने देश चले गए। भारतीय नागरिकों को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

नवाबगंज के भारत नेपाल सीमा पर स्थित होलिया में नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मेला लगा। जिसमें काफी संख्या में नेपाल के नागरिक भी शामिल हुए। मेले में लगे एक दुकान पर लोग सामान खरीद रहे थे। तभी शाम छह बजे गैस चूल्हे का पाइप निकल गया और आग लग गई। जिसकी चपेट में आने से दो वर्षीय महिमा, धीरजा देवी, सेखा देवी समेत चार भारतीय और चार नेपाली नागरिक झुलस कर घायल हो गए।

मौके पर मौजूद ग्रामीणों के मुताबिक नेपाली नागरिक इलाज के लिए अपने देश चले गए। वहीं भारतीय नागरिकों को सीएचसी नवाबगंज पहुंचाया गया। यहां हालात गंभीर होने पर महिमा, सेखा, धीरजा और एक अन्य को मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। सभी का इलाज चल रहा है।