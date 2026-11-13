सिनौली के रथ और तलवारें... 4000 साल पुराने 'राजसी दफन' के इतिहास को दुनिया ने पढ़ा, कैम्ब्रिज के शोध में कई खुलासे

राजीव पंडित, बड़ौत। सिनौली गांव की धरती से निकला चार हजार साल पुराना इतिहास अब अंतरराष्ट्रीय शोध जगत में अपनी पहचान बना रहा है।

यहां मिले प्राचीन रथ, तांबे से सजे ताबूत और राजसी दफन पर आधारित वैज्ञानिक शोध ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की शोध पत्रिका ‘रेडियोकार्बन’ में प्रकाशित हुआ था।

30 सितंबर 2024 को ऑनलाइन प्रकाशित इस शोधपत्र को रिसर्चगेट पर अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2,953 बार पढ़ा गया है। यह आंकड़ा कैम्ब्रिज की वेबसाइट का नहीं बल्कि रिसर्चगेट (सोशल नेटवर्किंग साइट) का है।

सात वैज्ञानिकों ने मिलकर किया शोध

रायल बरीअल्स एंड चैरियट्स फ्राम सिनौली शीर्षक से प्रकाशित इस शोधपत्र में शालिनी शर्मा, अनिल के. पोखरिया, एसके गहलौद, निखिल पटेल, एसके मंजुल, रुचिता यादव और राजेश अग्निहोत्री शामिल हैं।

सिनौली साइट से उत्खनन में निकला रथ। (जागरण)

इनमें एसके मंजुल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) से जुड़े हैं, जबकि अन्य शोधकर्ताओं का संबंध लखनऊ स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज सहित विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों से है। शोध की मुख्य पत्राचार लेखिका शालिनी शर्मा हैं, जो चीन की एकेडमी आफ साइंसेज से जुड़ी हैं।

तीन रथ और राजसी ताबूत बने शोध का केंद्र शोधकर्ताओं ने सिनौली में मिले आठ दफन स्थलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इनमें तांबे की सजावट वाले लकड़ी के ताबूत, तीन मानव आकृतियों जैसी कलाकृतियों वाला ताबूत का ढक्कन, विशेष हेडगेयर, तीन पूर्ण आकार के रथ और लकड़ी की मूठ वाली तलवार प्रमुख हैं।