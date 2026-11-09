बागपत में दीपावली की रात राष्ट्रपति के अंगरक्षक के सिर में मारी गोली, पटाखे छुड़ाने को लेकर हुआ था विवाद

संवाद सूत्र, बागपत। दीपावली की रात गोपालपुर खड़ाना गांव में पटाखे छुड़ाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने राष्ट्रपति के अंगरक्षक पर फायर झोंक दिया, जिससे वह सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मारपीट में उनका भाई और दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल हो गया। घटना की सूचना पर सीओ और एएसपी ने रात में ही मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों पक्षों के बीच तनाव बना है।

रविवार की रात लगभग 9:15 बजे जनकराज के बेटे विनीत, सौरभ और मिंटू घर के सामने पटाखे चला रहे थे। इसी दौरान गांव का ही धीरज पुत्र इंद्रपाल वहां से गुजर रहा था। पटाखे छुड़ाने को लेकर लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर धीरज ने तमंचा निकालकर कई राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली सौरभ के सिर में जा लगी और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा।

इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे भी चले। धीरज के भाई ने विनीत पर लाठी-डंडों से हमला किया, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने मोनू उर्फ प्रवीण कुमार पुत्र इंद्रपाल के साथ मारपीट की। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और आरोपित फरार हो गए।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस स्वजन ने तत्काल डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए बड़ौत भिजवाया, जहां से सौरभ की गंभीर हालत देखते हुए उसे मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सौरभ राष्ट्रपति के अंगरक्षक है और दीपावली पर घर छुट्टी आए हुए थे।

सीओ अंशु जैन और एएसपी प्रवीण कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस को आरोपितों की तलाश में दबिश देने और मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। जनकराज की तहरीर पर धीरज और मोनू उर्फ प्रवीण कुमार पुत्र इंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।