जयन्त चौधरी को कृषि मंत्री बनाए सरकार, नरेश टिकैत ने की सरकार से मांग; पुराने वाहनों को जब्त करने का किया विरोध  

संवाद सहयोगी, बड़ौत (बागपत)। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार जयन्त चौधरी को कृषि मंत्री बनाए तभी वह किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकेंगें। वहीं पुराने वाहनों को जब्त किए जाने के मामले में लोगों को एक होकर विरोध करने को कहा।

रविवार को भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत रविवार को देशखाप चौधरी सुरेंद्र सिंह का हाल जानने उनके आवास पर पहुंचे। वहां पत्रकार वार्ता उन्होंने कहा कि सरकार को जयन्त चौधरी को कृषि मंत्री बना देना चाहिए, जिससे व किसानों की समस्याओं का समाधान करा सके।

बागपत में एआरटीओ द्वारा पुरानी बाइक एवं अन्य वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई का विरोध किया। कहा कि गरीब आदमी एक से डेढ़ लाख रुपये की कीमत की नई बाइक खरीद सकते। पुरानी बाइक लेकर वह जैसे तैसे अपना काम चला रहे थे।