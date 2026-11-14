बागपत में इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हादसा: पिकअप ने कैंटर को मारी टक्कर, दो की मौत

जागरण संवाददाता, बागपत। भीषण सड़क हादसे में चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई। गांगनौली कट के पास ट्रांसफार्मर से लदी बोलेरो पिकअप ने सड़क किनारे खड़े कैंटर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर चालक और पिकअप सवार एक बुजुर्ग की जान चली गई।

पुलिस ने बताया कि शनिवार तड़के करीब चार बजे दिल्ली से देहरादून की ओर एक कैंटर जा रहा था। कैंटर के अगले टायर में पंक्चर हो गया था। इसके चलते चालक ने गांगनौली कट के पास कैंटर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया था। इसी दौरान दिल्ली से देहरादून की ओर ही ट्रांसफार्मर लेकर जा रही महिंद्रा बोलेरो पिकअप पीछे से कैंटर में जा भिड़ी।