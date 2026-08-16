बागपत: नरेश टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली-दून कॉरिडोर पर तिरंगा यात्रा, बोले- किसी को परेशानी हुई तो खेद है

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। स्वतंत्रता दिवस पर भाकियू ने किसानों के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी ताकत का अहसास कराया। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की अगुवाई में सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए किसानों का काफिला गांगनौली कट से बैरिकेडिंग को पार करते हुए दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चढ़ा।

किसान लगभग 12 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों के साथ तिरंगा यात्रा निकालते हुए तहसील पहुंचे। किसानों ने यहां प्रदर्शन किया और वापस लौट गए। तिरंगा यात्रा की शुरुआत गांगनौली वैकल्पिक कट से हुई। बैरिकेडिंग हटाते हुए चढ गए किसान बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ पुलिस द्वारा लगाए बैरिकेडिंग को हटाते हुए दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चढ़े गए और लगभग 12 किलोमीटर तक यात्रा निकाली। काफिले के रूप में तिरंगा यात्रा बड़ौत के पास बिजरौल कट पर पहुंची तो किसानों ने अग्रवाल मंडी टटीरी कट पर जाने की शर्त रख दी। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता का हवाला देते हुए बड़ौत तक ही यात्रा निकालने का अनुरोध किया। इसके बाद किसानों का काफिला कॉरिडोर से बिजरौल कट से नीचे उतर गया।