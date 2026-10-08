बागपत में मेट्रो सिटी की तर्ज पर बनेगी स्मार्ट टाउनशिप, 12 हेक्टेयर जमीन और खरीदेगा प्रशासन

जागरण संवाददाता, बागपत। डीएम दिव्यांशु पटेल ने कहा कि छपरौली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना संबंधी कार्रवाई के लिए एक सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की गई है। हरियाखेड़ा में ईशा फाउंडेशन के योग एवं आरोग्य केंद्र के लिए भूमि संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया।

बैठक में डा. आरपी कटियार को संरक्षक बनाया गया। वहीं डा. सुखपाल सिंह को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। डा. अरविंद कुमार और डा. पुष्पा वर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। डा. आनंद तोमर को सचिव, जबकि डा. अभिनव तोमर और डा. आशीष तोमर को सह सचिव की जिम्मेदारी दी गई। डा. राकेश जैन को कोषाध्यक्ष बनाया गया।